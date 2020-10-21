Как сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве имущественных и земельных отношений, поезд "Сияние Севера" выставляли на продажу в 2017 году, аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок. В дальнейшем приняли решение об отмене процедур приватизации. Вагоны планируется использовать для развития туристического потенциала Коми.

В республиканском центре детей и молодежи, который является балансодержателем вагонов, уточнили, что с ООО "РЖД Тур" заключен договор об отстое и ответственном хранении состава на путях в Москве.

"При возникновении спроса на организацию перевозок вагоны сдают в аренду для покрытия расходов, связанных с их содержанием. Затраты на содержание в 2019 году составили более 4,5 млн рублей", — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, презентация поезда "Сияние Севера" состоялась в 2011 году. Он представляет собой четыре вагона представительского класса, созданные по спецзаказу правительства и приобретенные в лизинг более чем за 300 млн рублей. Суть проекта в том, что туристы, прилетая в Москву, смогут проехать на поезде и осмотреть по пути достопримечательности, а затем прибыть в Коми. Гостиницу на колесах можно прицеплять к поездам регулярного сообщения. Таким образом, туристы на территории республики могут посещать национальный парк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник.

В 2014 году поезд планировали отправить по туристическим маршрутам России. Весной 2016 года власти региона решили избавиться от поезда, обменяв его на новые вагоны или продав, однако покупатель не нашелся.