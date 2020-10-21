По данным исследования, 63% российских туристов, съездивших на отдых летом 2020, путешествовали на автомобиле. По 16% выбирали поезда и самолеты, 5% — автобусы.

«Большинство тех, кто путешествовал по России на автомобиле за последние три года, назвали основной проблемой таких путешествий низкое качество дорог. 81% пожаловались на качество дорожного покрытия (неровности, трещины, ямы и колеи), 66% указали на плохое освещение трасс или полное его отсутствие. Примерно одинаковое число автотуристов недовольны низкой разрешенной скоростью передвижения, обеспокоены безопасностью дорог из-за отсутствия барьерных и сигнальных ограждений, дорожной разметки», — сообщили в НАФИ.

По данным центра, среди молодых путешественников 18-34 лет на плохое качество дорог пожаловались 85%, среди автотуристов из Дальневосточного федерального округа – 97%. При этом именно жители ДВФО наиболее активно путешествовали по России на автомобиле.

Также автотуристы жалуются на невозможность ехать по трассе с постоянной скоростью («рваный» скоростной режим). Три четверти путешествовавших (75%) отметили постоянно идущие ремонтные работы, которые заметно затрудняют движение, 58% указывают на множество меняющихся знаков ограничения скорости. Большое количество светофоров и наземных переходов отметили 31% и 23% путешественников соответственно.

Еще одной проблемой респонденты назвали неразвитость дорожной инфраструктуры. Недостаток гостиниц и автозаправок вдоль трасс отметили 37% и 28% путешественников соответственно. При этом высокой стоимость проживания в придорожных отелях назвали более половины туристов (59%).

Более 70% автотуристов сообщили о низком качестве или полном отсутствии мобильной связи и интернета на многих участках пути. Наибольшие трудности из-за полного или частичного отсутствия мобильной связи и интернета испытали молодые туристы 18-24 лет (85%).

Всероссийский опрос проведен в конце августа-начале сентября 2020 г. Опрошено 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.