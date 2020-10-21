"В ряде случаев они не используют защитные маски и перчатки, при посадке в самолет измеряют температуру тела у пассажиров лишь выборочно", — сказано в сообщении.

Ряд претензий Ространснадзора относятся к работе аэропортов.

"Не все входы в аэровокзалы аэропортов оборудованы инфракрасными бесконтактными термометрами и тепловизорами. Не во всех аэропортах ежедневно и регулярно проводится профилактическая уборка общественных зон с использованием дезинфицирующих средств. Многие пассажиры, в том числе дети, находятся в здании аэровокзала без защитных масок", — отмечает ведомство.