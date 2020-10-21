"По поводу возможности жестких, тотальных, как вы сказали, ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. У правительства нет таких планов", — сказал Путин в ходе встречи с членами правления РСПП.

Он отметил, что, несмотря на повышение количества заболевших коронавирусом, медики научились бороться с этой болезнью. "Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются", — рассказал президент. По мнению Путина, генеральным путем борьбы является продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, соблюдение мер предосторожности и вакцинация.