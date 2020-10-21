"В мае этого года должно было начаться регулярное авиасообщение "Петрозаводск — Хельсинки", однако из-за распространения коронавируса и закрытия границ эти планы пришлось отложить. Будем надеяться, что мир вскоре справится с пандемией, и мы вновь сможем отправляться в путешествия", — написал Парфенчиков.

Как сообщалось, запустить прямые авиарейсы из столицы Карелии в столицу Финляндии планировало ООО "Авиапредприятие "Северсталь". На этот международный рейс авиакомпания получила допуск Федерального агентства воздушного транспорта России. Полеты планировались дважды в неделю.

По данным регионального оперштаба, за последние недели в Карелии ежедневно выявляют 70-90 случаев коронавируса, в то время как в начале осени фиксировалось около 30 заболевших. Всего с начала пандемии инфицированы 5,4 тыс. человек, зафиксировано 45 летальных исходов.