В августе показатель был так же на уровне 2,2 млн человек, что на 58% меньше, чем годом ранее.

С начала года "Шереметьево" обслужило 15,6 млн человек (-60%). Основной объем пассажиропотока ему обеспечили "Аэрофлот", Nordwind, "Россия", Pegas Fly, Royal Flight и Air France.

По итогам года "Шереметьево" ожидает падения пассажиропотока на 57%, до 21,5 млн человек, заявлял первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин. К уровню прошлого года — 50 млн пассажиров — "Шереметьево" надеется выйти летом или в сентябре следующего года, говорил он, но это зависит от ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Как сообщалось, "Домодедово" в сентябре сократило пассажиропоток на 26%, до 2,1 млн человек. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.