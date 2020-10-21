Как отметили в Ростуризме, среди основных целей конгресса – популяризация и повышение престижа профессий туризма, вовлечение студентов в подготовку предложений по развитию туриндустрии в России, формирование кадрового резерва для развития отрасли.

«Одним из мотивов для инициирования события такого масштаба и принципиально нового формата послужило то, что индустрия туризма нуждается в тотальной перезагрузке – современных турпродуктах, свежих идеях и, конечно, квалицированных кадрах. Конгресс станет площадкой эффективного взаимодействия опытных представителей турбизнеса и будущих молодых профессионалов», — пояснила глава ведомства Зарина Догузова.

В конгрессе примут участие более 70 ведущих экспертов туристической отрасли, представителей федеральной и региональной власти, признанных лидеров крупнейших государственных компаний и учебных заведений

В рамках конгресса будут рассмотрены стратегия развития туризма в России до 2035 года, траектории профессионального роста в туризме, методы проектирования современных турпродуктов. В повестку события войдет обсуждение вопросов, связанных с цифровизацией туризма, развитием экологического туризма, трансформацией рынка гостиничных услуг и многих других.

Организаторами события выступят Ростуризм, Финансовый университет при Правительстве РФ, Минприроды России, Минобрнауки России, Росмолодежь и общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).