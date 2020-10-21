Всего в будущем году планируется открыть три таких центра. Кроме областного центра открытие предполагается в Шуе и Гавриловом Посаде Ивановской области.

"В такой туристической точке гости Ивановской области смогут получить просветительскую информацию о регионе, тематические буклеты, карты-схемы, информацию об основных достопримечательностях, музеях, точках отдыха и питания, а также заказать экскурсию", — говорится в сообщении.

В настоящее время в ряде муниципалитетов региона уже действуют подобные информцентры.

"Уже со следующего года они (информационные туристические центры — ИФ) перейдут под эгиду единого регионального центра и начнут свою работу в новом формате под единым брендом. Мы будем координировать их работу, предоставлять единые информационные материалы, изготавливать полиграфию", — приводятся в сообщении слова руководителя Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области Анастасии Грушецкой.

Кроме того, в следующем году планируется установить специальные знаки туристической навигации на региональных трассах и в малых городах Ивановской области, с помощью которых туристы смогут находить местные достопримечательности. Также в планах региона — развитие автокемпингов и экологических маршрутов.