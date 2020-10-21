Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-767-300W. Чартеры планируются в течение всего осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней. Всего в период с 11 ноября по 21 марта авиакомпания намерена выполнить 14 таких рейсов. Вылет из Платова назначен на 01:45, в аэропорту Занзибара самолет должен приземляться в 10:00. Обратно рейс будет отправляться в 14:00, а в 22:20 садится в Ростове-на-Дону.

Полеты на Занзибар российские власти разрешили в августе.

AZUR Аir выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour. По данным Росавиации, в прошлом году компания перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% год к уровню 2019 года), став по этому показателю седьмой в России.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам января-сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,496 млн человек, что на 36,6% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.