В частности, по предложению главного государственного санитарного врача до 23:00 ограничивается время работы заведений общепита с условием заполнения не более чем на 50%. Также вводится запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

"Работодателей просим не допускать проведения на своей территории корпоративных мероприятий, праздников, торжеств, банкетов. Также необходимо максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате и перевести их в дистанционный формат", — говорится в сообщении.

Помимо этого продлевается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Им разрешается выходить из дома только за продуктами в будние дни с 9:00 до 12:00.

Кроме того, для пенсионеров вводится бесплатная диагностика с 26 октября по 31 ноября на определение антител к COVID-19.

Также работодателей обязали до 1 ноября перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий, а работником коммунальных и социальных служб полностью перейти в электронный формат.

По данным на среду в Волгоградской области зарегистрированы 18 363 случая заражения коронавирусной инфекцией (188 за сутки), скончались 183 человека.