"Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в первой декаде ноября", — сказала Пшеничная "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, прирост новых случаев также может сохраниться примерно до первой декады ноября. "Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев", — уточнила Пшеничная.

По словам Пшеничной, "хотелось бы чтобы этот прогноз сбылся, но все зависит от ответственности и сознательности наших граждан в отношении соблюдения мер профилактики, так как даже сейчас многие продолжают их игнорировать".

"Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти минимум 1-1,5 инкубационных периода — это 14-21 день. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — уточнила она.

Пшеничная добавила, что прогнозировать, как поведет себя новая инфекция, сложно, так как на это может влиять группа факторов: несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры, что на время может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19. Кроме того, влияние могут оказать другие вирусы острых респираторных инфекций, в том числе гриппа, в случае их активного включения в сезонную циркуляцию респираторных вирусов среди населения.