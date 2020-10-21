В ходе общения с журналистами в среду его спросили о возможности введения локдауна и нерабочих дней в РФ.

"Никаких разговоров об этом не ведётся", — сказал Песков.

Ему задали вопрос о том, почему произошла "такая переоценки тактики" по сравнению с весенним периодом.

"Потому что весной ещё не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развёрнуто производство, был дефицит ИВЛ, производилось доукомплектование кислородными линиями лечебных учреждений. То есть налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности. Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое на неё сейчас оказывается эпидемией", — сказал Песков.