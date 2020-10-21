"Никакого понимания нет. Вторая волна идет семимильными шагами. Люди ожидают дополнительных ограничений, поэтому лишний раз никуда не берут билеты и ничего не бронируют", — сказал глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

По его словам, сдерживающим фактором является рост числа ежедневно выявляемых зараженных коронавирусом. "Если с середины ноября будет уменьшаться количество заболевших, начнут прививать, это одна ситуация. А если нет, то, возможно, зимний сезон будет под вопросом", — добавил собеседник агентства.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей также отметил, что россияне не торопятся покупать новогодние туры.

"Люди ждут развития ситуации, очень многие напуганы тем, что возможно закрытие регионов, как было весной. Скорее всего, они будут принимать решение за достаточно короткий период, приезжать ли к нам на новогодние каникулы и другие праздники", — пояснил он.

Крым открыл в этом году курортный сезон 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.

В начале октября министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко называл загрузку отелей и санаториев этой осенью беспрецедентной, а перспективы на ноябрь и декабрь "хорошими".

С начала месяца в Крыму 11 раз обновился антирекорд по суточному приросту зараженных COVID-19. Власти начали возвращать ограничения: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. В Севастополе закрыли театры и кинотеатры, запретили групповые экскурсии и размещение в отелях без справки о результатах тестирования на коронавирус.