Инцидент произошел еще 3 октября, в День немецкого единства, на Музейном острове располагаются известные берлинские музеи. Один был преступник или нет — неизвестно. Экспонаты оказались поврежденными сразу в нескольких музеях — Пергамском, Новом музее и в Старой национальной галерее. В том числе поврежденными оказались египетские саркофаги, каменные изваяния и художественные полотна XIX века. Сообщается, что масляная жидкость оставила серьезные следы на экспонатах.

По информации изданий, уголовная полиция обратилась к гражданам, которые в этот день посещали музей, с просьбой о помощи. Сделать это технически должно было быть несложно, поскольку в пандемию коронавируса все посетители музея должны проходить регистрацию.