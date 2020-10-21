"У нас (в проекте бюджета — ИФ) остается субсидирование социально-значимых перевозок: как на железнодорожном транспорте, так и на воздушном. Кроме того, ко второму чтению — министерство финансов нам это подтверждает — по Дальнему Востоку будет увеличение расходов", — сказал Алафинов.

По его словам, речь идет о дополнительных 2,4 млрд руб. субсидий на каждый год. Это позволит обеспечить перевозку "более 8 млн пассажиров по субсидируемым воздушным направлениям", сказал замминистра.

Согласно действующей редакции проекта бюджета, в следующем году субсидии на все внутренние авиаперевозки будут сокращены. На поддержку авиакомпаний "в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению" в следующие три года выделят по 3,8 млрд руб. В бюджете на этот год на эти цели было предусмотрено 5,8 млрд руб., субсидии направлялись на полеты из европейской части страны на Дальний Восток (а также внутри ДФО), в Крым и Калининград. Господдержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы на следующий год заложена в размере 7,7 млрд руб. — с повышением до 9,3 млрд руб. в 2022-23 гг. На этот год на межрегиональные рейсы авиакомпаниям полагалось 8,3 млрд руб.