"Мы два сценария для себя посчитали: оптимистичный и пессимистичный. Я уверен, что вернуться к докризисным показателям отрасль сможет не раньше 2022 года по ряду причин", — сказал Шестаков, уточнив, что восстановление турбизнеса зависит от множества факторов, прежде всего, эпидемиологических.

Он добавил, что в летний сезон достаточно успешно работали базы отдыха в Приморье

"В прошедшем высоком сезоне бизнес заработал. У баз отдыха была неплохая загрузка, особенно у топовых, с хорошей инфраструктурой, качественными услугами. Если мы сможем без природных катаклизмов пройти будущий год, это могло бы значительно исправить ситуацию. Это жизненно необходимо, в первую очередь, небольшим базам отдыха. Но если мы говорим об отелях, которые находятся в центре Владивостока, их загрузка варьируется в течение года в районе 15-20%. Это колоссально мало", — сказал Шестаков.

Предпринимателям, занятым в сфере туризма, была оказана поддержка со стороны федеральных и региональных властей.

"Было несколько очень неплохих мер поддержки как со стороны субъекта, так и со стороны федерации, в том числе по линии Ростуризма. Наших крупных туроператоров крепко поддержали по направлению субсидий, которые были реализованы в прошлом году. То есть, по сути, это были средства, которые к ним попали на счета за их хорошую качественную работу по этому направлению. В этом году это были востребованные средства", — сказал он.

Устройство персонала на общественные работы по краевой программе помогло туристическим компаниям сохранить свои команды.

"Есть запрос на продление этой меры поддержки. Действительно, это обсуждается в правительстве Приморского края. Я вижу на это спрос и буду ходатайствовать об этом", — сказал Шестаков.