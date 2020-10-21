"С 00:00 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-дневной самоизоляция", — говорится в сообщении Государственного пограничного комитета во вторник. При этом гражданам Белоруссии при въезде в страну справка не нужна.

В ГПК проинформировали, что иностранцам нужно будет документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Белоруссии. "Такими документами могут быть билет, транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения и другие документы", — рассказали в Госпогранкомитете.

При этом у тех, у кого не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Белоруссию без справки и соблюдения самоизоляции. "Однако таким лицам пограничники будут выдавать "анкету прибывшего", в которой гость страны должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов", — пояснили в ГПК.

Здесь подчеркнули, что эту анкету человек обязан сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

В ГПК обратили внимание, что люди, которые за 24 часа не успеют уехать из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.