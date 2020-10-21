«Аэрофлот» отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям. Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в компании, внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета. Пассажир должен обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» не позднее, чем через 30 минут после времени вылета, указанного в билете.