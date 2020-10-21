Увольнения затронут около 24% штата, говорится в сообщении компании.

Кроме того, со среды прекращена деятельность регионального авиаперевозчика Cathay Dragon. Планируется, что полеты по большинству маршрутов, которые осуществляла эта авиакомпания, после одобрения регулятора будут выполняться Cathay Pacific и ее бюджетной "дочкой" HK Express.

План реструктуризации обойдется компании примерно в 2,2 млрд гонконгских долларов ($283,8 млн).

Cathay Pacific продолжит снижать зарплаты руководства в следующем году. При этом не будет ни повышения заработной платы в 2021 году, ни выплаты бонусов в этом году всем сотрудникам в Гонконге.

Эти меры позволят Cathay Pacific сократить ежемесячные расходы на поддержание бизнеса до 500 млн гонконгских долларов ($64,5 млн) по сравнению с нынешними 1,5-2 млрд долларов, заявил главный исполнительный директор авиакомпании Аугустус Тан.

"Глобальная пандемия продолжает оказывать разрушительное воздействие на авиаотрасль, и суровая правда заключается в том, что мы должны коренным образом реструктурировать группу для того, чтобы выжить", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Cathay Pacific в первом полугодии получила рекордный чистый убыток в связи с ограничениями на авиаперевозки на фоне пандемии коронавируса. Он составил 9,9 млрд гонконгских долларов по сравнению с чистой прибылью в размере 1,35 млрд долларов в январе-июне 2019 года. Выручка рухнула на 48,3% — до 27,67 млрд долларов.

Котировки акций Cathay Pacific в ходе торгов в среду поднимаются на 3,3%. Капитализация авиакомпании с начала текущего года упала на 41% и составляет сейчас около 37 млрд гонконгских долларов.