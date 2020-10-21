"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 15 тыс. 700 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 076 (25,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Количество подтвержденных летальных исходов впервые составило 317, это максимальное значение за весь период, накануне было 269 подтвержденных случаев.

Накануне суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил рекордные 16 тыс. 319.

В Москве за сутки количество выявленных случаев составило 4 тыс. 389, это ниже, чем накануне во вторник, когда количество новых случаев составило 4 тыс. 999.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 365 человек были выписаны по выздоровлению, 63 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 447 тыс 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество умерших за весь период составило 24 тыс. 952 человека. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 96 тыс. 560, в том числе 10 тыс. 952 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

Впервые число выписанных превысило 10 тыс. человек.