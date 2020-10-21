"Ситуация как по новой коронавирусной инфекции, так и по сезонным острым респираторным инфекциям остается нестабильной, не наблюдается тенденции к стабилизации... За последние сутки зарегистрировано 203 (случая коронавирусной инфекции — ИФ), из них 40 — это бессимптомные", — сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в среду на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

При этом в школах и детсадах, по ее словам, ситуация остается "стабильной", групповых очагов заболевания нет, что позволяет продолжать очное обучение.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что перевод детей на дистанционное обучение или объявление досрочных каникул в регионе не планируется. Он уверен, что в таком случае будут "полные улицы детей", что приведет к "третьей волне" роста числа зараженных.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Крыму выше эпидпорога на 7%, при этом число болеющих в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Количество пациентов с пневмониями за последние три недели выросло с 1,2 до 1,8 тыс.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре начали возвращать ограничения — предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 7,3 тыс. человек, 113 пациентов умерли. Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 14 октября — 171.