По состоянию на вечер вторника было найдено только одно тело, гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева. Сегодня поисковая операция на месте крушения продолжится.
Во вторник в 12:10 мск поступило сообщение, что в реку Сухона в районе населенного пункта Бобровское упал четырехместный легкомоторный вертолет марки Robinson R44. Машина принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз", следовала по маршруту Вологда — Великий Устюг. По уточненным данным, при крушении погибли четыре человека.
Один из погибших, Васильев, занимал пост замгубернатора Вологодской области с 2012 по 2019 год, в последние годы курировал социальный блок регионального правительства. В сентябре 2019 года, после переизбрания губернатора Олега Кувшинникова, он не вошел в новый состав правительства. В начале 2020 года был назначен сначала и.о., а затем директором АО "Дед Мороз".
Это бюджетное учреждение, которому переданы объекты "вотчины" Деда Мороза в Великом Устюге. Учредитель АО — правительство Вологодской области. Вотчина — популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей.