"Известно о четырех погибших. По предварительным данным, это владелец аэропредприятия, которому принадлежал вертолет, сотрудница, паспорт которой нашли на месте, Олег Васильев, которого уже опознали, и пилот", — отметил старший помощник Вологодского транспортного прокурора Павел Ивойлов.

По состоянию на вечер вторника было найдено только одно тело, гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева. Сегодня поисковая операция на месте крушения продолжится.

Во вторник в 12:10 мск поступило сообщение, что в реку Сухона в районе населенного пункта Бобровское упал четырехместный легкомоторный вертолет марки Robinson R44. Машина принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз", следовала по маршруту Вологда — Великий Устюг. По уточненным данным, при крушении погибли четыре человека.

Один из погибших, Васильев, занимал пост замгубернатора Вологодской области с 2012 по 2019 год, в последние годы курировал социальный блок регионального правительства. В сентябре 2019 года, после переизбрания губернатора Олега Кувшинникова, он не вошел в новый состав правительства. В начале 2020 года был назначен сначала и.о., а затем директором АО "Дед Мороз".

Это бюджетное учреждение, которому переданы объекты "вотчины" Деда Мороза в Великом Устюге. Учредитель АО — правительство Вологодской области. Вотчина — популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей.