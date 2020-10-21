Полеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.

Рейсы в Казань запланированы с 25 октября во все дни недели, кроме субботы. Ранее авиаперевозчик выполнял полеты в столицу Татарстана по вторникам и четвергам.

Число рейсов в Нижневартовск возрастет с трех до пяти. Полеты запланированы с 25 октября по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 26 октября авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Самару ежедневно, кроме субботы. По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, в настоящее время прямые рейсы в Самару из Кольцово четыре дня в неделю также выполняет авиакомпания "ЮТэйр".

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.