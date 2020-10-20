"Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение", — написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Во вторник в 12:10 мск поступило сообщение, что в реку Сухона в районе населенного пункта Бобровское Нюксенецкого района Вологодской области упал четырехместный легкомоторный вертолет марки Robinson R44. Машина принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз", следовала по маршруту Вологда — Великий Устюг. На борту находились мужчина и женщина, оба погибли.

В пресс-службе областного правительства ранее сообщили "Интерфаксу", что Васильев планировал командировку в Великий Устюг и мог находиться на этом вертолете.

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что по факту падения вертолета организована проверка, на место выехал следователь. По информации пресс-службы генпрокуратуры РФ, Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с трагедией.

Васильев с 2012 года занимал пост заместителя губернатора Вологодской области по вопросам общего и профессионального образования, здравоохранения, культуры, охраны объектов культурного наследия. В сентябре 2019 года, после переизбрания губернатора Олега Кувшинникова, он не вошел в новый состав правительства. В начале 2020 года был назначен сначала и.о., а затем директором АО "Дед Мороз".

Это бюджетное учреждение, которому переданы объекты "вотчины" Деда Мороза в Великом Устюге. Учредитель АО — правительство Вологодской области. Вотчина — популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей, особенно популярна вотчина у семей с детьми. В комплекс входят дом и зоосад Деда Мороза, Тропа сказок и другие объекты, гостиница, коттеджи, кафе, магазины.