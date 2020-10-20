"Механизм субсидирования затрат субъектов туристской деятельности на организацию детских экскурсионных туров в Ставропольском крае позволяет стимулировать развитие детского туризма по региональным экскурсионным маршрутам. Прием заявок на предоставление субсидии планируется объявить в начале ноября. Возмещению подлежит часть затрат уже проведенных в 2020 году детских экскурсий", — сказал министр.

Субсидии за текущий год будут предоставлены в декабре.

Глава Минтуризма края также отметил, что только в прошлом году участие в субсидируемых экскурсиях приняли более 1,6 тыс. детей, в благотворительных и льготных экскурсиях — 350 детей.

"Кроме того, в минувшем году в рамках экскурсии "По Лермонтовским местам" Ставрополье посетили 1,1 тыс. детей из 22 регионов России", — добавил министр.

Развитие детского туризма является одним из приоритетных направлений работы в условиях восстановления отрасли туризма в России, а также в рамках проведения масштабной национальной программы — "Десятилетие детства", направленной на вовлечение детей в туристскую и краеведческую деятельность.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".