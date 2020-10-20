Субсидии за текущий год будут предоставлены в декабре.
Глава Минтуризма края также отметил, что только в прошлом году участие в субсидируемых экскурсиях приняли более 1,6 тыс. детей, в благотворительных и льготных экскурсиях — 350 детей.
"Кроме того, в минувшем году в рамках экскурсии "По Лермонтовским местам" Ставрополье посетили 1,1 тыс. детей из 22 регионов России", — добавил министр.
Развитие детского туризма является одним из приоритетных направлений работы в условиях восстановления отрасли туризма в России, а также в рамках проведения масштабной национальной программы — "Десятилетие детства", направленной на вовлечение детей в туристскую и краеведческую деятельность.
Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".