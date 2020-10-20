«В Анталье были приняты новые меры по борьбе с пандемией коронавируса в соответствии с дополнительным циркуляром МВД. Так, по решению Совета по гигиене провинции, полицейские будут массово проводить рейды и проверять посетителей общественных мест на предмет соблюдения требований эпидемиологической безопасности», — пишет издание.

Как отмечает газета, в последнее время участились случаи сокрытия информации о контактах с зараженными ковидом. Теперь полиция будет привлекать нарушителей к административной ответственности.

«Граждане Турции и туристы обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, парках развлечений, кафе, ресторанах, на рынках и пляжах. Объявления о новых требованиях будут транслироваться по системам голосового оповещения в общественном транспорте и через СМИ», — пишет Мilliyet.

До конца недели правоохранительные органы проведут инспекции в торговых центрах, мечетях и спортзалах. На выходных запланированы проверки парков развлечений, садов, базаров и пляжей, поскольку именно в выходные там скапливается много людей.