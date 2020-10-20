Как сообщили "Интерфаксу" представители столичных театров и музеев, как федеральных, так и подведомственных департаменту культуры Москвы, на данный момент никаких решений или рекомендаций по закрытию или ужесточению работы учреждений культуры нет.

"У нас такой информации (о возможном закрытии и введении ограничений) нет, но в каких-то театрах, где заболевает какое-то количество сотрудников или артистов, просто отменяются спектакли, возвращаются деньги за билеты зрителям. И некоторые театры две недели не будут работать и переносят свои спектакли в силу того, что процент заболеваемости увеличивается в самих театрах, артисты не могут играть. Мы работаем", — сказала "Интерфаксу" директор Театра наций Мария Ревякина.

Директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер в разговоре с "Интерфаксом" сообщил, что на данный момент руководство Москвы не планирует введения новых ограничений по работе театров, и выразил надежду, что новых ограничений не появится: "Все, что нам мэрия предписывает, мы все выполняем, ничего нового, мне кажется, уже придумать нельзя".

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что у музея нет информации о возможных ограничениях в работе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Решение о нашем закрытии, также как и об открытии, принимает Минкультуры РФ, поэтому пока таких указаний у нас не поступало. Безусловно, мы ужесточаем меры, связанные с обеззараживанием помещений, с требованиями носить маски и перчатки ко всем нашим посетителям, эти требования не менялись. Просто сейчас мы требуем более жесткого их исполнения", — сказала Лемигова "Интерфаксу", отметив, что музей надеется пережить новый рост заболеваемости без закрытия.

Директор Государственного музея А.С.Пушкина Евгений Богатырев также сообщил, что никаких новых ограничений по работе музеев Москвы не поступало. "Мы не получали никаких сверху приказов. А те ограничения, которые существуют, они известны", — сказал Богатырев.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил "Интерфаксу", что новых ограничений или планов закрытия ресторанов или отелей Москвы пока нет. Он выразил надежду, что они и не появятся.

"Отели, на мой взгляд, с точки зрения социальной дистанции научились абсолютно всему, поэтому я не вижу здесь реальной опасности. Рестораны также не ставят под угрозы безопасность гостей. Мне кажется, все пытаются в текущей ситуации соблюдать объем введенных из-за коронавируса мер", — сказал Прасов.

Он положительно оценил введение QR-кодов в ночных клубах, так как в этих заведениях сложнее соблюдать социальную дистанцию.

По словам Прасова, первая волна принесла тяжелую ситуацию с экономикой и отелей, и ресторанов. Он отметил, что многие "не переживут вторую волну".

Ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков также сообщил "Интерфаксу", что не слышал о новых ограничениях в работе столичных ресторанов или об их закрытии.

Он добавил, что ночные рестораны и бары сети Novikov Group ввели систему QR-кодов согласно введенным нормативам.