По его словам, технологическое окно с перекрытием движения по демонтажу путепровода начнется с 9 утра 1 ноября и продлится до 13 часов 30 минут 6 ноября.

"В связи с этим расписание пассажирских поездов претерпит некоторые изменения. Одиннадцать пар поездов изменят свое расписание и частично маршрут следования. Информация обо всех изменениях можно увидеть на информационных порталах компании. Так, например, пользующийся наибольшей популярностью поезд №25\26 "Воронеж-Москва" сохранит свое прибытие на станцию Воронеж-1, но будет это делать на 25 минут позже — в 8:55 утра", — рассказал Самошин.

Он также отметил, что временно изменится расписание и нумерация пассажирских поездов № 737, 738 (соответственно — № 741, 742) и № 738, 739 (соответственно — № 743, 744) Москва — Воронеж — Москва.

"Данные двухэтажные поезда будут прибывать и отправляться с вокзала Воронеж Южный (станция "Придача"), а не как раньше "Воронеж-1". При этом они полностью сохранят дальнейший маршрут следования и свое расписание", — добавил Самошин.

В свою очередь первый заместитель генерального директора АО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье" Сергей Панков сообщил, что также в связи с ремонтом путепровода будут сокращены маршруты 43 пригородных пассажирских поездов.

"Так, до станции "Отрожка" вместо "Воронеж-1" будут следовать 34 пригородных поезда — 20 из них по южному направлению и 14 по северному направлению. Кроме того, еще дополнительно девять поездов будут следовать до остановочного пункта "Березовая роща". Вся информация о предстоящих изменениях размещается на вокзалах, в том числе идет оповещение дикторами, остановочный пунктах у касс, также подготовлены информационные листовки, которые раздаются разъездными кассирами", — сказал он.