"На сегодняшний час у нас от МЧС, которые работают на месте, следующая информация: они нашли два тела, мужчины и женщины. По нашей предварительной информации Олег Васильев планировал командировку в Великий Устюг и мог находиться на этом вертолете. Сейчас утверждать о его гибели преждевременно. Идет опознание", — сообщили в пресс-службе.

Олег Васильев с 2012 года занимал пост заместителя губернатора Вологодской области по вопросам общего и профессионального образования, здравоохранения, культуры, охраны объектов культурного наследия. В сентябре 2019 года, после переизбрания губернатора Олега Кувшинникова, он не вошел в новый состав правительства. В начале 2020 года был назначен сначала и.о., а затем директором АО «Дед Мороз».

Это бюджетное учреждение, которому переданы объекты вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Учредитель АО – правительство Вологодской области. Вотчина – популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей, особенно популярна вотчина у семей с детьми. В комплекс входят дом и зоосад Деда Мороза, Тропа сказок и другие объекты, гостиница, коттеджи, кафе, магазины.