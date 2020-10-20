Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, сокращения затронут примерно 600 рабочих мест в Финляндии и 100 — в других странах. Штат Finnair на данный момент составляет 6,5 тыс. человек.

"Эти изменения необходимы и неизбежны. Реорганизация Finnair требует, чтобы мы были конкурентоспособны, когда авиация начнет постепенно восстанавливаться", — отметил главный исполнительный директор авиакомпании Топи Маннер.

Помимо этого, Finnair продолжает временно увольнять сотрудников, что в основном затрагивает штат в Финляндии. "Для многих временные увольнения могут продлиться долго, поскольку восстановление в авиации, по отраслевым оценкам, займет несколько лет", — заявили в Finnair.

Акции Finnair во вторник дешевеют на 2%.