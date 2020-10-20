"Информация об исполнении предупреждения от Booking в ФАС России не поступила. Действия Booking по установлению как широкого, так и узкого паритета будут рассмотрены комиссией ФАС России в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства", — сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Представитель регулятора пояснил, что предупреждение было выдано в ходе рассмотрения уже возбужденного дела, рассмотрение которого будет продолжено.

"Выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства будут рассмотрены в деле", — заявили в ФАС.

18 сентября ФАС выдала ООО "Booking.com B.V." очередное предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Его было предписано исполнить в течение месяца — до 18 октября.

Ранее дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" еще в конце 2019 года.

По версии ФАС, агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, которые содержались в соглашениях.

"К примеру, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров", — говорилось в пресс-релизе ведомства.