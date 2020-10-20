"С 26 октября 2020 года сокращается количество международных пассажирских рейсов в/из следующих стран: ОАЭ — на восемь рейсов в неделю; Белоруссия — на пять рейсов в неделю; Германия — на два рейса в неделю; Украина — на два рейса в неделю", — говорится в сообщении пресс-службы министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Таким образом, еженедельное авиасообщение с ОАЭ сократится до 16 рейсов, Белоруссией и Германией — до 4, Украиной — до 1. Решение принято межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане с учетом рекомендаций Минздрава республики и уровня эпидемиологической обстановки согласно карте ВОЗ. Как отмечается в пресс-релизе, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, наличие ПЦР-теста).