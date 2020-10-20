Рейсы в Краснодар будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Перелеты в Минводы будут проходить по средам и воскресеньям.

Как сообщалось, прямые регулярные рейсы из аэропорта Минеральные Воды в Воронеж "Азимут" начал выполнять с конца сентября. Авиасообщение между Воронежем и Краснодаром "Азимут" запустил 1 июля.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. Согласно отчетности "Азимута", на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале компании принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (принадлежит главе совета директоров "Азимута" Павлу Удоду), 25% — принадлежащей правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".