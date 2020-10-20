"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 16 тыс. 319 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4664 (28,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели возросло до 15 тыс. случаев, приблизившись к отметке в 16 тыс. 19 октября.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 999.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 960 человек были выписаны по выздоровлению, 49 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 431 тыс. 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 24 тыс. 635 человека. Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 085 тыс. 608 человек, в том числе 9 тыс. 704 были выписаны за последние сутки, — говорится в сообщении оперштаба.