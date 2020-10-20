Время вылета дневного рейса из Санкт-Петербурга останется прежним: 16:05, прибытие в Стамбул — в 19:30. Новый ночной рейс будет вылетать из аэропорта Северной столицы в 02.45, посадка в Стамбуле — в 06:10.

На направлении будут работать воздушные суда Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo вместимостью до 180 пассажиров. Рейсы являются удобными для планирования различных стыковочных полетов из Стамбула, отмечают в пресс-слежбе. Авиакомпания Turkish Airlines стала первым иностранным перевозчиком, который возобновил международные рейсы из Санкт-Петербурга со 2 августа 2020 года. "Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными акционерами ВВСС являются ВТБ германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.