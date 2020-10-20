"К сожалению, эпидемиологическая ситуация складывается так, что мы вынуждены провести "Ночь искусств" онлайн", — сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов, слова которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что в 2020 года в онлайн-формате также состоялись такие культурные мероприятия, как "День театра", "Библионочь" и "Ночь музеев".

"Учреждения культуры тогда предложили обширную онлайн-программу с трансляциями лекций, экскурсий, спектаклей и т.д. Уверены, что и к "Ночи искусств" мы увидим множество участников с различными онлайн-событиями!", — отметил замминистра.

Главной информационной площадкой акции выступит портал "Культура РФ". Трансляции учреждений культуры будут проходить в обновленном разделе "Live", а также в официальных группах портала в социальных сетях.

На официальной странице акции "Ночь искусств" будет собрана онлайн-афиша, расписание трансляций, а также тематические подборки, знакомящие пользователей с разными видами искусства, отмечается в сообщении.

Акция "Ночь искусств" проводится с 2013 года и нацелена на то, чтобы сделать искусство доступным и интересным для жителей России.