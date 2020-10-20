"Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна", — подчеркнул Решетников (цитата приводится в сообщении Минэкономразвития) в ходе встречи с председателем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым, на которой обсуждался в том числе трехлетний макропрогноз.

Министр отметил, что зарубежные страны действуют в той же логике, осознавая последствия масштабных ограничительных мер для своей экономики.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2021-2023, а также гармонизации законодательства в связи с принятием закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

"По поручению председателя правительства мы нашли консенсус по прогнозу с Минфином, правительство обсудило и утвердило прогноз", — напомнил министр.