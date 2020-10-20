"Мы, прежде чем вводить какие-то меры, смотрим все-таки на эпидемиологию. Пока мы таких решений не планируем предпринимать", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что введение тех или иных ограничений — "это результат не столько эффективности, сколько соблюдения уже введенных ограничений".

Ранее власти Санкт-Петербурга ограничили время работы кафе и ресторанов до 23.00.

По словам Ефимова, введение QR-кодов для регистрации посетителей и сотрудников ночных заведений направлено не на ограничение их работы, на то, чтобы "администрировать количество людей, и соответственно, не создавать очередей на входе, либо не допускать массового скопления".

"Но это не говорит о то, что мы ограничиваем количество посещений, мы не ограничиваем работоспособность таких заведений, мы просто упорядочиваем таким образом, чтобы избежать возможных эксцессов при их функционировании", — отметил Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ночные клубы и бары с 19 октября введут систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Сделано это для того, чтобы в случае, если у одного из посетителей выявится коронавирус, те, кто присутствовал с ним в одном заведении были оповещены с помощью смс об этом и могли пройти тестирование. За отказ использовать эту систему заведения могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс.рублей, никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено.