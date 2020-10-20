Правительство России 14 октября приняло решение о возобновлении рейсов на Кубу. Авиакомпании могут выполнять по два рейса в неделю из аэропортов Москвы на Кайо-Коко, Кайо-Ларго и в Санта-Клару.

«Авиакомпания Royal Flight уже готовится к возобновлению полетов на Кубу. С 3 ноября она начнет выполнять рейсы в аэропорт острова Кайо-Коко, а с 6 ноября – города Санта-Клара в центральной части архипелага. Полеты будут выполняться на Boeing 777-300 ER дважды в неделю, по вторникам и пятницам из аэропорта «Шереметьево»», — рассказала глава департамента по связям с общественностью аффилированного с перевозчиком туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, на базе этих рейсов туроператор предложит россиянам пляжный отдых на кубинских курортах. Стоимость десятидневных туров начинается от 148 тыс. рублей на двоих на курортах Кайо-Коко, Кайя-Гильермо и Кайя-Круз (перелет на Кайо-Коко) и от 160 тыс. рублей на курортах Кайо-Энченачос и Кайо-Санта-Мария. Цены включают размещение в отелях с системой all inclusive.

«Куба всегда была востребованным направлением в осенне-зимний сезон у российских туристов благодаря отличному пляжному отдыху и интересной экскурсионной программе. Мы рады, что снова можем предложить остров россиянам и видим, что интерес к нему высокий даже в нынешних сложных условиях», — добавила Макаркова.

В 2019 году Кубу посетило почти 180 тыс. российских туристов, это на 30% больше, чем годом ранее.