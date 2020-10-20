В августе падение перевозок было на уровне 28% год к году (обслужено 2,3 млн пассажиров), в июле — 43% (1,7 млн человек).

На внутренних линиях аэропорт обслужил 1,8 млн пассажиров (+15,6%). Самыми популярными направлениями стали Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Краснодар, туда отправились более 806 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток на международных рейсах на фоне закрытия границ большинства стран составил символические 238 тыс. человек. При этом спрос на полеты в курортные города Турции вернулся на уровень 2019 года, отметили в "Домодедово": более 151 тыс. пассажиров вылетели в Анталью, Даламан, Бодрум и Аланью.

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — пока не отчитывались о пассажиропотоке за прошлый месяц.

В прошлом году "Домодедово" обслужило 28,3 млн человек (-4% г/г), став вторым крупнейшим аэропортом РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.