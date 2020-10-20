"В настоящее время QR-коды для регистрации посетителей получили 1222 заведения, которые работают в период с полуночи до 6 утра", — уточнил он.

Ранее прогнозировалось, что система регистрации затронет порядка 500 заведений.

"Рестораторы более ответственно подошли к этой ситуации и более активно получают QR-коды. Они же и предлагали эту систему check in", — пояснил Алексей Немерюк.

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

В соответствии с указом мэра Москвы, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие развлекательную деятельность, обязаны "получить с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и правительства Москвы электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377" для бара или клуба. Данный электронный идентификатор (QR-код) или код для направления сообщений на специальный короткий номер 7377 должен быть размещен на входе в их бар или клуб.

Также организации обязаны обеспечить прохождение их работниками и посетителями процедуры регистрации всех посещений в течение суток с использованием электронного сервиса.

Всего в Москве более 13 тыс. предприятий общественного питания различного формата.