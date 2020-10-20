«Исследование показало, что при условии ношения масок в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.

Исследование на борту самолетов Boeing 777 и 767 авиакомпании United Airlines показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.

«Около 99.99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха самолета. По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным COVID-19 человеком», — отмечается в сообщении.

За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Тесты предполагали наличие только одного инфицированного человека на борту самолета и не моделировали фактор передвижения пассажиров по салону. Испытания производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. В каждом испытании высвобождалось 180 млн частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.