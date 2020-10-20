«Региональные туроператоры очень рассчитывали на второй этап программы кешбэка, но пока бронирования идут вяло и даже в выходные дни продажи не выросли. Некоторые считают, что дело в длительности самой акции, позволяющей туристам не торопиться с выбором. Но, скорее всего, разогнаться спросу мешает ухудшение эпидемической ситуации, тем более, что в некоторых регионах уже ввели ограничительные меры», — сказала она.

По данным РСТ, россияне готовы покупать туры максимум на ближайшие выходные, на более отдаленные даты и тем более Новый год продаж нет совсем.

«Региональные туроператоры считают, что россиянам пока не до бронирования отдыха. На оживление продаж, по их мнению, можно рассчитывать к концу октября, когда ситуация начнет стабилизироваться. И все будет зависеть от того, что происходит в конкретном регионе», — добавила Тюрина.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от 2 ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры приобрели около 70 тыс. россиян на 1,5 млрд рублей.

«По мнению туроператоров, большая продолжительность второго этапа распродажи также способствует тому, что идет он более спокойно, чем первый. Тогда в день было и больше запросов, и больше бронирований. Но времени впереди еще много, ситуация может измениться», — добавила пресс-секретарь РСТ.

Кроме того, по ее словам, у туроператоров и туристов возникают проблемы с сайтом «мирпутешествий.рф», на котором можно выбрать туры и отели. «У многих возникли проблемы с загрузкой туров на сайт, некорректно работает поисковая система, непонятно указывается стоимость поездок, есть сложности в работе с платежной системой «Мир». Все это также не способствует росту продаж. Хотя Ростуризм помогает туроператорам снять многие вопросы, их решение занимает время», — подчеркнула Тюрина.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. По условиям второго этапа программы, туристы могут получить кешбэк за поездки до 10 января 2021 года.