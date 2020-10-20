"Полотно длиной пять метров и шириной два метра, надетое на Митю, будет напоминать жителям двух соседних городов о важности ношения защитной маски в целях соблюдения мер профилактики от вирусных инфекций", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что скульптуре мамонта — одному из брендов Салехарда — не привыкать менять наряды. Перед Новым годом мамонта Митю наряжают в костюм Деда Мороза, а в 2018 накануне Чемпионата мира по футболу ему надели шарф болельщика метровой ширины и длиной 14 метров.