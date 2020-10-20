Как сообщает пресс-служба музея, выставка расскажет о самоотверженной работе сотрудников Музея городской скульптуры по спасению монументального убранства города во время Великой Отечественной войны.

С первых дней войны музей стал организатором работ по укрытию ленинградских монументов. Силами сотрудников музея были организованы работы по спасению Медного всадника и памятника Петру I у Инженерного замка, памятников Николаю I, Ленину у Финляндского вокзала, Кирову, а также коней Клодта на Аничковом мосту, скульптур Диоскуров у здания Манежа, сфинксов у здания Академии художеств.

После полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады музей начал работу по снятию укрытий, извлечению из земли зарытых произведений скульптуры.

Одновременно музей проводил работу по укрытию самых ценных надгробных памятников в музейных Некрополях. Также были демонтированы все бронзовые скульптуры и помещены в подземные "хранилища".

"Были надежно укрыты памятники в Благовещенской усыпальнице. Сама же Благовещенская усыпальница оставалась открытой для посещения и носила название "Усыпальница Суворова". У могилы Суворова, получившей художественное оформление, приносили клятву верности Отечеству молодые воины, уходившие на фронт", — отмечают в музее.

Основу экспозиции составят хранящиеся в музее подлинные документы (распоряжения и письма, счета за материалы, отчеты), а также фотографии укрытых памятников и фотографии, запечатлевшие извлечение скульптур из укрытий.

Петербуржцы узнают и о работе сотрудников музея по сохранению мемориальных досок. В годы войны в Ленинграде открывали новые мраморные доски. Посетители увидят подлинные документы и фотографии, оригинальную графику, открытки, скульптуру военных лет, а также модели памятников, которые были укрыты.