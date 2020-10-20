При проверке установлено, что предприятие не создало внештатную орнитологическую группу для отпугивания птиц от аэродрома. Аэропорт не оснащен средствами борьбы с птицами, что не позволяет надлежащим образом производить орнитологические мероприятия.

"Кроме того, не проведено эколого-орнитологическое обследование с привлечением специалистов из местных биологических учреждений, не составляются орнитологические карты-схемы и графики, а также специальные сезонные карты-схемы орнитологической обстановки", — говорится в сообщении.

В этой связи прокуратура внесла представление директору аэропорта. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.