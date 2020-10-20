В дополненном перечне мероприятий значатся почти 100 проектов по развитию социальной, транспортной, туристической и культурной инфраструктуры города.

Планируется, что в 2020 году на это направят 2,9 млрд рублей, в 2021 году -3,8 млрд рублей. Часть объектов социальной и туристической инфраструктуры будут построены за счет программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

По данным ведомства, в Кисловодске уже построены многофункциональные спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. Начато строительство двух школ и детских садов. Планируется реконструкция 4 образовательных учреждений.