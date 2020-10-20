"В ходе допроса установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина посредством электронной почты направлял в адрес аэропорта города Хабаровска в июле, августе и сентябре 2020 года заведомо ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах", — говорится в сообщении.

Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Сообщается, что мужчине 38 лет, ранее он был неоднократно судим. Задержанный признался, что действовал из хулиганских побуждений.

На данный момент установлена его причастность к 15 эпизодам "минирования" самолетов и терминала хабаровского аэропорта. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия в рамках этого уголовного дела велись оперуполномоченными уголовного розыска Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.