«По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил почти $11 млрд. С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас есть прогноз, что потери по въездным потокам составят 600 млрд рублей. Окончательные цифры будут ближе к концу года. Конечно, очень многие будет зависеть от динамики, от того, как у нас будут открываться границы», — сказала Догузова в интервью телеканалу РБК.

Глава Ростуризма пояснила, что ежегодный оборот средств от внутреннего и въездного туризма составляет 3,7 трлн рублей.

В сентябре Российский союз туриндустрии оценил потери туротрасли от неприезда иностранных туристов в $7 млрд, к концу года, по оценке организации, они могут вырасти до $8-9 млрд.

Кроме того, Догузова рассказала о планах по развитию внутреннего туризма на ближайшее время, в том числе и о подготовке нацпроекта по туризму и отраслевого закона.

По словам главы ведомства, в первую очередь необходимо обеспечить развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры (строительство гостиниц, круглогодичных комплексов), второе – повышение доступности (снижение стоимости турпоездок, создание программ типа туристического кешбэка), а также цифровизация и маркетинг. Третий блок – снятие административных барьеров для бизнеса.

«Также нами подготовлены основные подходы и параметры к национальному проекту. Новый закон о туризме должен будет закрепить приоритет развития внутреннего и въездного туризма. Мы рассчитываем, что решение о создании нацпроекта будет принято до конца года, а отраслевой закон, мы планируем представить до конца следующего года», — заключила Догузова.