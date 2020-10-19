Дополнительные "Ласточки" будут курсировать в исполнении "Премиум". Из Петербурга поезд будет отправляться в 8:31 мск, а из Рускеалы в 19:20 мск.

В настоящее время между Петербургом и Сортавалой ежедневно курсирует одна пара "Ласточек".

Кроме того, ежедневно между Сортавалой и горным парком "Рускеала" курсирует ретропоезд "Рускеальский экспресс" NN921/922, отправляясь от станции Сортавала в 10:40 и прибывая в горный парк "Рускеала" в 11:50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.